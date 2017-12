Американцы наняли роботов для защиты от бомжей

На улицах города Сан-Франциско, штат Калифорния, начали появляться роботы-охранники. Их размещают около офисов крупных компаний и организаций, чтобы бездомные не могли устанавливать поблизости свои палатки. Инициативу уже раскритиковала Брианна Ву — известная геймдизайнер и кандидат в члены Конгресса США, сообщает портал TechCrunch.

Подобный робот, в частности, появился недавно около здания, где располагается региональное отделение Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, SPCA).

Брианна Ву, одна из ярких представительниц американской IT-индустрии, резко осудила использование таких машин. «Простите за откровенность, но у меня, как у человека, однажды бывшего бездомным, это вызывает отвращение. Каждый раз, когда я приезжаю в Сан-Франциско и вижу столько бездомных в городе с таким количеством денег, мое сердце просто разрывается», — написала бизнесвуман на своей странице в Twitter.

Представитель SPCA, в свою очередь, рассказала TechCrunch, что размещение робота-охранника — это вынужденная мера. «В течение последнего лета наш офис взламывали дважды, — отметила она. — Более того, многие сотрудники и волонтеры жаловались на то, что бездомные портят их автомобили и пристают к ним, особенно в темное время суток».

По данным портала, применение роботов позволяет экономить на охране зданий: стоимость работы машины составляет около шести долларов в час, в то время как обычным охранникам платят в среднем 16 долларов в час.

На прошлой неделе власти Сан-Франциско приказали SPCA убрать робота-охраннка с улицы. В противном случае с организации будут взимать штраф в размере тысячи долларов за каждый день использования машины. Представитель SPCA заявила, что общество планирует получить официальное разрешение на применение андроида.

Согласно опубликованному в начале декабря докладу консалтинговой компании McKinsey, из-за роботизации экономики с глобального рынка труда в ближайшем будущем могут исчезнуть до 375 миллионов рабочих мест.