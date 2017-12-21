Москву закончили украшать к Новому году

В Москве закончили установку елей и праздничных украшений к Новому году. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Искусственные деревья появились в парках, скверах и на площадях города. Ели высотой 25 метров поставили на Лубянской площади и на Воробьевых горах.

«Вес елки в центре Лубянской площади составляет 28 тонн. Ее украшают порядка 3,5 тысячи серебряных, золотых и красных шаров, а также новогодние игрушки в виде бантов и гирлянда длиной почти пять тысяч метров», — рассказал представитель комплекса городского хозяйства города.

Настоящая 27-метровая ель установлена на Соборной площади Кремля. Планируется, что убирать украшения начнут с 15 января.

С конца декабря столице откроется более 200 елочных базаров, планируется, что торговые точки появятся во всех округах города. Покупателям рекомендуют обращать внимание на наличие у продавцов кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайс-листа, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений.