Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Москву закончили украшать к Новому году

В Москве закончили установку елей и праздничных украшений к Новому году. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Искусственные деревья появились в парках, скверах и на площадях города. Ели высотой 25 метров поставили на Лубянской площади и на Воробьевых горах.

«Вес елки в центре Лубянской площади составляет 28 тонн. Ее украшают порядка 3,5 тысячи серебряных, золотых и красных шаров, а также новогодние игрушки в виде бантов и гирлянда длиной почти пять тысяч метров», — рассказал представитель комплекса городского хозяйства города.

Настоящая 27-метровая ель установлена на Соборной площади Кремля. Планируется, что убирать украшения начнут с 15 января.

С конца декабря столице откроется более 200 елочных базаров, планируется, что торговые точки появятся во всех округах города. Покупателям рекомендуют обращать внимание на наличие у продавцов кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайс-листа, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Бывало и лучше
Опрос: а хорошо ли вы живете?
Мощь социализма
В мире много красивых стадионов, но самый большой — в Северной Корее
Пора валить
В какую страну уехать за доступным жильем
14:47 20 декабря 2017
Путин призвал отказаться от безликих коробок при строительстве жилья
11:45 20 декабря 2017
В Лондоне построят парящий бассейн
11:12 20 декабря 2017
МЧС предупредило о неприятном запахе в Москве
10:23 20 декабря 2017
Горожан научат ухаживать за лисами и мини-пигами
09:51 20 декабря 2017
Москвичам предложили написать Деду Морозу
12:40 19 декабря 2017
Саратовские власти задолжали за капремонт 2,7 миллиона рублей