Голодный россиянин сжег 16 домов и продуктовый магазин

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в связи с пожаром в поселке Юрты. Как выяснили следователи, огонь, уничтоживший 16 домов и продуктовый магазин, возник из-за нарушения правил эксплуатации электроплиты одним из местных жителей. Об этом сообщается во вторник, 30 января, на сайте областного управления МВД.

Крупный пожар произошел в поселке 24 мая 2017 года. В результате сгорели 16 жилых домов и местный магазин, сумма причиненного собственникам ущерба превысила семь миллионов рублей.

«Собранные показания и свидетельства очевидцев, заключения экспертов позволили установить очаг возгорания, а также вероятного виновника инцидента. Для этого опрошены десятки граждан, в том числе 17 потерпевших, проведены различные исследования», — отмечается в сообщении.

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По версии следователей, причиной случившегося послужила преступная небрежность, связанная с нарушением правил эксплуатации электроплиты одним из местных жителей. Как сообщает портал «Свободная трибуна», мужчина пытался разогреть обед, но включил не ту конфорку. Сначала загорелся дом самого виновника происшествия, затем огонь из-за сильного ветра перекинулся на другие строения.

Подозреваемому предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Осенью 2016-го в Орловской области суд приговорил к девятимесячному ограничению свободы женщину, признанную виновной в уничтожении 16-квартирного дома. Россиянка оставила в ванной зажженную свечу, а в результате здание сгорело целиком.