Эстонцы удивили жильем с эротическими обоями

В эстонском городе Ласнамяэ выставили на продажу квартиру с необычно декорированными стенами. В спальне межкомнатные перегородки обклеены обоями, на которых изображены обнаженные мужчины и женщины, совершающие половой акт. Жилье площадью 49 квадратных метров оценили более чем в 80 тысяч евро, сообщает Limon.ee.

Обнаженные силуэты выглядят неброско, они как будто нарисованы карандашом. Другие помещения квартиры оформлены в строгом скандинавском стиле.

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Объявление о продаже квартиры опубликовано на портале эстонской базы недвижимости Сity24.ee. Двухкомнатные апартаменты имеют площадь 49,4 квадратного метра, общая стоимость лота — 82,9 тысячи евро. Квартира продается с мебелью и бытовой техникой.

По данным сервиса Numbeo, собирающего информацию о стоимости жизни в разных странах мира, в январе 2018-го средняя цена квадратного метра в многоквартирных домах, расположенных в центральных районах городов Эстонии, составила 2100 евро. На окраинах жилье дешевле — 1380 евро за метр.