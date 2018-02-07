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Хозяева дорогих квартир в Москве наживутся на любителях футбола

Высокий спрос на аренду элитного жилья в Москве стимулирует собственников сдавать квартиры и пентхаусы в аренду на срок от двух недель до месяца в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Kalinka Group, поступившем в редакцию «Дома» в среду, 7 февраля.

Ставки аренды, по подсчетам аналитиков, взлетели в три раза и продолжат расти. «Московскому гостиничному фонду, к сожалению, уже нечего предложить гостям, которые обычно останавливаются в президентских люксах», — рассказала председатель совета директоров компании Екатерина Румянцева. Она подчеркнула, что количество такого жилья в Москве ограничено и его уже забронировали.

Фактически верхней границы цены на аренду в данный момент нет. Главное требование — расположение, жилье должно находиться в центре, предпочтительно в районе стадиона «Лужники».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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