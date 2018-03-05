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В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы

Неизвестный намеревался пробраться в одну из квартир дома в Москве, где проживает депутат Госдумы Елена Панина. Злоумышленник закинул веревку с крючком на кондиционер, закрепленный на фасаде здания у окон депутатского жилья, но в конечном итоге залезть наверх ему не удалось. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Паниной, мужчина планировал проникнуть в одну из квартир дома по боковой стене. Не исключено, что целью злоумышленника было жилище парламентария. Предполагаемого вора спугнула консьержка.

Депутат также отметила, что в момент происшествия в ее квартире находился племянник. Жильцы позвонили в полицию, мужчину ищут. Сообщается, что его раньше видели во дворе дома, он попал в объективы камер видеонаблюдения: ходил по территории и присматривался к зданию.

Весной 2013-го сообщалось, что в подмосковной Балашихе ограбили частный дом депутата Госдумы от «Справедливой России» Андрея Крутова. Злоумышленник проник в здание через окно и вынес драгоценности на сумму в миллион рублей. Позже депутат заявил, что дом ему не принадлежит.
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