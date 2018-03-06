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Польша построит забор на границе с Россией

Министерство сельского хозяйства Польши планирует возвести забор на границе России, чтобы помешать распространению опасной болезни — африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра в Калининграде (ПКЦК).

Забор на границе Варминско-мазурского воеводства и Калининградской области должен помешать зараженным чумой кабанам проникать на польскую территорию, поясняется в сообщении. Кроме того, переходящих границу животных планируют отстреливать.

Высота ограждения составит два метра, его сделают из оцинкованной сетки. Такой же забор планируется установить на границе Польши с Белоруссией и Украиной. Стоимость всего проекта оценивается более чем в 230 миллионов злотых (3,8 миллиарда рублей).

C 14 февраля 2014 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на территории Польши, в трех воеводствах страны было обнаружено 93 ее очага. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в начале XX века в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. В случае выявления очага болезни все животные, которые могут быть заражены, подлежат уничтожению.
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