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Женщины потеснили мужчин в Новой Москве

Женщины чаще, чем мужчины, приобретают жилье в строящихся домах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). На них приходится 60 процентов сделок. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, передает агентство «Москва».

По данным чиновника, только за последний год доля покупательниц на рынке новостроек Новой Москвы увеличилась на восемь процентов. «Но и там, где официальным покупателем является мужчина, инициатором покупки является, как правило, все равно, женщина», — заявил Жидкин агентству.

По его мнению, женщины являются более практичными и основательными, чем мужчины. «Именно поэтому такой серьезнейший шаг, как покупка новой квартиры, они обстоятельно мониторят. То, что женщины выбирают Новую Москву для себя и своих семей, является для нас высокой оценкой и, вместе с тем, ответственностью, побуждающей строить так, чтобы не стыдно было перед новоселами», — сказал Жидкин.

По оценке аналитиков, с начала 2018 года стоимость квадратного метра жилья в строящихся домах Новой Москвы увеличилась на процент и зафиксировалась на уровне 100,3 тысячи рублей. Всего в настоящее время на присоединенных территориях реализуется 7,7 тысячи новых квартир общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.
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