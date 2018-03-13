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Квартиру убитой и изнасилованной студентки предложили арендовать в Москве

Татьяна Страхова
Татьяна Страхова

В одной из интернет-баз недвижимости появилось объявление о сдаче в аренду квартиры в Москве, где, предположительно, проживали студентка Высшей школы экономики (ВШЭ) Татьяна Страхова и убивший и изнасиловавший ее учащийся МГТУ имени Баумана Артем Исхаков. Жилье оценили в 48 тысяч рублей в месяц, сообщает Life.ru.

На момент выхода материала объявление было снято с публикации, однако его можно увидеть по ссылке. Квартира характеризуется как «теплая, уютная». В описании нет ни слова о предположительно совершенном в стенах жилища преступлении.

О том, что сдаваемая квартира очень похожа на ту, которую арендовали Исхаков и Страхова, написали пользователи соцсетей, уточняет издание.

Артем Исхаков жестоко расправился с 19-летней Татьяной Страховой в ночь на 23 января 2018 года. Совершив преступление, студент оставил послание в соцсетях, где подробно рассказал о том, как и почему он убил девушку. Исхаков также указал точный адрес, где было совершено преступление, и затем покончил с собой. Послание заметил один из пользователей, после чего сообщил об инциденте в полицию.
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