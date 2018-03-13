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Взрыв небоскреба в США сняли на видео

В городе Франкфорте, столице американского штата Кентукки, направленным взрывом уничтожили 28-этажную башню Capital Plaza Office Tower, построенную в 1972 году и до сих пор имевшую статус самого высокого городского здания. На месте небоскреба появится новый офисный комплекс, сообщает USA Today.

Башню Capital Plaza Office Tower вывели из эксплуатации в 2016-м, чтобы возвести на участке современное здание взамен устаревшего. В новом комплексе, как ожидается, разместятся полторы тысячи сотрудников различных компаний. Его общая площадь составит почти 36 тысяч квадратных метров.

Для подрыва старого небоскреба использовался динамит. Право запуска взрывного процесса разыграли на аукционе, победитель заплатил за него 15 тысяч долларов. Посмотреть на ликвидацию здания пришли сотни человек, многие из них снимали происходящее с помощью смартфонов и аплодировали после того, как Capital Plaza Office Tower обрушилась.

Метод контролируемого подрыва зданий позволяет сносить их в один этап. Разрушаемая конструкция после взрыва рушится внутрь самой себя. Таким способом в Москве в 2004-м была уничтожена знаменитая советская гостиница «Спорт».
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