Охота на «футбольные» квартиры началась в Москве

В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого будут сыграны в том числе в Москве, заметно возрос спрос на съемные квартиры в столице. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Миэль-Аренда», который поступил в редакцию «Дома» во вторник, 13 марта.

Как отмечают аналитики, предложение объектов в аренду на время мундиаля также увеличилось, при этом сдавать жилье фанатам готовы даже те, кто раньше сотрудничал только с долгосрочными арендаторами.

«Хотя до чемпионата мира более трех месяцев, к нам уже стали поступать запросы болельщиков, желающих арендовать жилье в дни его проведения, — утверждают эксперты. — Надо отметить, что и число собственников, готовых сдавать свое жилье на это время, увеличилось. И даже некоторые арендодатели, которые традиционно сдавали свои объекты лишь на долгий срок, и на данный момент у которых не подписан договор с арендаторами, решили попробовать в этот период краткосрочную аренду и выставили на рынок свои предложения».

Материалы по теме Ниже некуда В Москве стало дешево снимать квартиры. Надолго ли?

Разброс цен на посуточную аренду очень велик, указывают эксперты. Так, небольшая двухкомнатная квартира недалеко от станции метро «Савельевская» предлагается за 30 тысяч рублей в сутки. В такую же сумму обойдется и трехкомнатная квартира площадью почти 100 квадратных метров на Ломоносовском проспекте.

Ростуризм ранее разработал памятку для собственников жилья, которое планируется сдавать в аренду во время чемпионата. В частности, в документе указано, что сдаваемое жилье должно быть чистым, а все бытовое оборудование — исправным. Собственникам напомнили, что арендаторов необходимо регистрировать, и посоветовали не сильно завышать цены на квартиры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.