Россия удвоила выдачу ипотеки

В феврале 2018-го российский рынок ипотеки поставил новый рекорд: в стране было выдано более 100 тысяч жилищных кредитов на сумму около 200 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора «Дом.рф» (прежде — Агентство ипотечного жилищного кредитования), поступившем в редакцию в среду, 14 марта.

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Объем выдачи ипотеки в прошлом месяце в два раза превысил показатель февраля 2017-го. По мнению аналитиков «Дом.рф», росту популярности жилищного кредитования способствуют снижающиеся ставки по займам, повышение реальных зарплат граждан и стабильность цен на недвижимость.

«В начале 2018 года ежемесячные темпы роста (объемов кредитования — прим. "Дома") существенно превышают наблюдаемые с мая 2017-го значения в 40-60 процентов, — отмечается в сообщении. — За два месяца 2018-го выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 миллиардов рублей».

Ранее генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник заявил, что ставка по ипотеке в России может опуститься до семи процентов в течение ближайших двух лет. По прогнозам экспертов, уже к концу 2018-го средняя ставка составит около восьми процентов.