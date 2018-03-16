Жертву черных риелторов спасла его кошка

Риелторы-мошенники обманным путем продали две квартиры жителя Вологды. Жертвой стал оставшийся без родственников инвалид. Об этом сообщает региональный портал 35media.ru.

Мошенники подружились с молодым человеком и предложили финансовую помощь со средствами. Для этого они предложили организовать фиктивную продажу доставшихся ему в наследство квартир. Жертве пообещали, что квартиры останутся в его собственности, и через полгода он получит их обратно.

За участие в фиктивной сделке ему пообещали три миллиона рублей, за которыми молодой человек со своими новыми друзьями поехал в Петербург, где якобы хранились средства. По прибытии в город мошенники сбежали, оставив жертву без денег и документов. Инвалид в течение четырех месяцев вел жизнь бездомного.

Аферу удалось раскрыть благодаря кошке молодого человека, которую черные риелторы просто выбросили из квартиры в подъезд. Соседей это насторожило, поскольку хозяин, по их мнению, никогда бы так не поступил, и они обратились в полицию.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако сейчас оно переквалифицировано в дело о мошенничестве. Потерпевший найден и доставлен обратно в Вологду. Сможет ли он вернуть себе квартиры, проданные добросовестным приобретателям, будет решаться в суде.

В конце 2017 года приставы выселили из квартиры россиянку, которая не смогла расплатиться с долгами. При выселении не удалось обнаружить кошку, однако через некоторое время животное забрали из закрытой квартиры и передали хозяйке приставы и представитель банка, которому женщина была должна.