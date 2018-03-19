В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота

В одном из многоквартирных домов в центре Киева из вентиляционного канала достали енота. Об этом сообщается на странице группы по спасению животных Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Животное было напугано переездом в новый дом и попыталось укрыться сначала в сантехническом люке для обслуживания труб, а затем в вентиляции. Хозяева сразу вызвали команду службы спасения животных, благодаря чему животное не успело уйти по вентиляции в центральный канал. Спасатели проделали перфоратором отверстие в стене и достали оттуда животное.

В марте 2018 года в Сочи енот убежал от группы спасателей, снимавшей его с фонарного столба. По сообщению очевидцев, животное с большой высоты спрыгнуло на тент, повторив трюк Тома Круза из фильма «Миссия невыполнима», и убежало.