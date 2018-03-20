Названы российские мегаполисы с самым доступным жильем

Средний срок, который потребуется для накопления на собственное жилье в 40 из 47 крупнейших по численности населения городах России, включая 11 городов-миллионников, составляет два-три года. Такие данные приводятся в исследовании ЦИАН, которое есть в распоряжении «Дома».

При подсчетах аналитики предполагали, что средняя семья из двух человек будет полностью откладывать всю зарплату. Размер зарплаты учитывался как среднемесячный для соответствующих городов, рассматривались квартиры площадью 49 квадратных метров в новостройках.

Рейтинг российских городов с населением от миллиона человек по индексу доступности жилья, по статистике ЦИАН, возглавляет Челябинск. Для того, чтобы купить здесь квартиру в новостройке, местному жителю потребуется 2,1 года. На втором месте Красноярск, где индекс доступности жилья составил 2,2 года, на третьем — Омск с индексом в 2,3 года. Меньше трех лет индекс составил в таких российских «миллионниках», как Самара и Воронеж (2,4), Волгоград и Новосибирск (2,6), Пермь и Екатеринбург (2,7), а также Ростов-на-Дону (2,8). От трех до четырех лет копить на жилье придется жителям Уфы (3), Нижнего Новгорода (3,1), Казани (3,5) и Санкт-Петербурга (3,7). Для Москвы средний срок накоплений составил четыре года.

По данным компании «Метриум Групп» за март 2018 года, при минимально необходимых расходах москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы накопить на квартиру в новостройке.