Общественные туалеты России выйдут в интернет

Минстрой России планирует разработать специальные стандарты содержания общественных туалетов. В частности, все уборные предлагается обеспечить доступом в интернет. Об этом заявил в среду, 21 марта, заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, передает Rambler News Service.

Интернет в общественных уборных необходим прежде всего для того, чтобы эти туалеты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов, пояснил замминистра в ходе заседания экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

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«Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать. Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета. Это не шутки», — цитирует Чибиса агентство.

Ранее проблемой обеспечения общественных туалетов бесплатным Wi-Fi озаботились власти Пекина. В частности, они решили построить 100 общественных уборных с доступом в интернет в районах Тунчжоу и Фаншань. Все туалеты будут оснащены банкоматами и зарядными устройствами для мобильных телефонов и электромобилей. Рядом с кабинками установят детские кресла, чтобы родители могли оставлять своих детей на время пребывания в уборной.