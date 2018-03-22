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Работающие москвичи стали реже умирать

Смертность среди трудоспособного населения в Москве уменьшилась на 38 процентов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает агентство новостей «Москва».

«На 38 процентов снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте, — цитирует чиновника агентство. — Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет. Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни. Ни один регион России не может похвастаться такими результатами».

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил 1 марта на ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что проблемы с демографией в ближайшие годы станут серьезным ограничением для роста российской экономики.
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