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Самую маленькую квартиру России обнаружили в Волгограде

В Волгограде выставили на продажу отдельное жилое помещение общей площадью 10 квадратных метров. Это самая маленькая квартира из всех представленных в российских городах с населением более миллиона человек, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в «Дом» в пятницу, 23 марта.

Как отмечается на мнению аналитиков, доходность маленьких квартир выше, чем обычных, а при сдаче в аренду такое жилье окупается быстрее. Самые прибыльные «малогабаритки» — в Краснодаре. Их доходность превышает 11 процентов годовых, окупаемость — всего девять лет. Высокие инвестиционные показатели также у мини-квартир в Сочи, в Московской области, Смоленске и Калуге.
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