В Госдуме одобрили запрет рекламы на квитанциях ЖКХ

Депутаты Госдумы приняли проект постановления, утверждающего текст закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ. Об этом сообщает агентство «Москва».

В документе отмечается, что размещать рекламу на платежных документах, в том числе на их оборотной стороне, отныне запрещено. При этом разрешается публиковать на платежках социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О рекламе».

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В ноябре 2017-го принятый Госдумой закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ был отклонен Советом Федерации: за одобрение документа проголосовали 4 сенатора, против — 138, 3 воздержались. В отклоненной редакции закон запрещал размещение любой рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Впервые идея запрета рекламы на таких платежках возникла в 2014 году. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатом от фракции ЛДПР Дмитрием Литвинцевым.