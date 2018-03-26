В Москве нашли жилье по 2,8 миллиона рублей за метр

В пределах московского Садового кольца выставлено на продажу 63 пентхауса в девяти жилых комплексах. Разброс стоимости квадратного метра в этих пентхаусах находится в пределах от 550 тысяч до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается в совместном исследовании Kalinka Group и ГК Insigma, поступившем в редакцию «Дома» 26 марта.

40 процентов столичного предложения пентхаусов приходятся на Замоскворечье, по 19 процентов — на Таганский и Тверской районы, 14 процентов — на район Якиманка. Отдельные предложения есть также в районе Чистых и Патриарших прудов.

Минимальная стоимость квадратного метра в пентхаусе (550 тысяч рублей) зафиксирована в проекте NV/9 ARTKVARTAL, максимальная (2,8 миллиона рублей) — в клубном доме «Малая Бронная, 15». Минимальные и максимальные площади предложения также отмечаются в этих двух проектах.

«Самые большие изменения за последние годы коснулись размеров лотов. Если раньше площадь пентхаусов начиналась от 500 квадратных метров, то на современном рынке есть предложение площадью менее 300 квадратных метров, — прокомментировала Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. — В настоящий момент минимальные по площади пентхаусы представлены в проекте NV/9 ARTKVARTAL — от 75,5 квадратного метра, а самые большие лоты, около 600 квадратных метров, предлагаются в клубном доме "Малая Бронная, 15"».

Согласно ранее опубликованным данным, самый дорогой дом, выставленный на продажу в Москве, расположен в районе Сокол в «Поселке художников». Особняк продается за 1,015 миллиарда рублей.

