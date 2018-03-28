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Более 500 гостиниц завысили цены перед чемпионатом мира по футболу в России

Роспотребнадзор в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проверил ценообразование в более чем 10 тысячах российских отелей и выявил 502 случая завышения цен на гостиничное обслуживание. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По фактам выявленных злоупотреблений возбуждено в общей сложности 1228 дел об административных правонарушениях, отмечается в сообщении. Региональные управления Роспотребнадзора подали 166 исков в отношении гостиниц, завысивших цены, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.

Наибольшее количество случаев завышения стоимости обслуживания зафиксировано в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области, уточнили в ведомстве.

В начале 2018 года Ростуризм опубликовал список гостиниц, которые завысили стоимость проживания на время проведения чемпионата мира по футболу. В перечень тогда попала 41 гостиница. Самое значительное увеличение цен было зафиксировано в калининградском отеле «Агора» — на 5283 процента. После публикации списка гостиницы начали снижать цены до допустимых показателей, установленных законодательством.
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