Строительство торговых центров в городах предложили запретить

Архитектурный критик, партнер консалтингового бюро «Стрелка» Григорий Ревзин предложил запретить строить крупные торговые комплексы в пределах городов. Соответствующий призыв эксперт разместил в своем блоге на интернет-площадке Snob.ru.

По мнению эксперта, подобные комплексы должны располагаться за границами населенных пунктов, и в их составе не может быть детских развлекательных площадок.

«Мы потрясены количеством жертв (речь о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — прим. "Дома"), но мало знаем, сколько спасли, — пишет эксперт. — А ведь дело в том, что торговые центры кормятся с потока и прикладывают все силы для его интенсификации. Там в идеале народу как в метро в час пик или в аэропорту... При этом, с точки зрения торговли, важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы пока ты не прошел весь этаж, выйти было нельзя — там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания».

Как отмечает Ревзин, в Германии строить ТЦ запрещено ближе, чем в 10-15 километрах от городов, в Италии все крупные торговые объекты также находятся за пределами населенных пунктов. «Это меры против чрезмерной концентрации людей, — поясняет эксперт. — Бизнес зарабатывает с потока, но общество его специально ограничивает именно для безопасности».

По оценке критика, в России около 600 торговых центров, аналогичных «Зимней вишне»: с детской секцией наверху, с кинотеатрами, катками, анимацией. «Я понимаю, что закрыть их невозможно, — подчеркивает Ревзин. — Но давайте теперь запретим новое их строительство в городах — только в поле далеко от города. И давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии следователей, наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.

Во вторник, 27 марта, стало известно, что проект строительства «Зимней вишни» согласовали чиновницы, приходившиеся друг другу родственницами.