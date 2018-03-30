Москвичам пригрозили дефицитом больших квартир

За два последних года спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках Московского региона увеличился более чем вдвое. В перспективе в столице и области может возникнуть дефицит просторного жилья, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в «Дом» в пятницу, 30 марта.

По данным аналитиков, только за год к марту 2018-го востребованность «трешек» выросла на треть. В настоящее время в массовом сегменте более 23 процентов сделок заключаются с трехкомнатными квартирами. В старых границах столицы речь идет о 26 процентах, в Новой Москве — о 14, в Подмосковье — о 12.

Доля многокомнатных лотов в новостройках региона между тем остается практически неизменной уже в течение четырех лет: не более 15 процентов в среднем по рынку.

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«Сегодня рынок новостроек столичного региона насыщен жильем минималистичных параметров. Если в перспективе нескольких лет состав предложения не переформатировать в сторону увеличения объема трехкомнатных квартир, то при сохранении текущей динамики спроса создаются предпосылки для дефицита таких лотов», — подчеркивают эксперты.

Среди ключевых причин роста востребованности многокомнатных объектов специалисты называют снижение ипотечных ставок, а также внедрение программы субсидирования ипотеки при рождении второго и третьего ребенка. «Это потенциально позволяет покупателям, решившим улучшить жилищные условия, не слишком экономить на квадратных метрах и приобретать квартиры желаемых площадей», — указывают в ИНКОМ.

Ранее о том, что объем предложения многокомнатных квартир на рынке новостроек Москвы не превышает пяти процентов, заявляли аналитики «БЕСТ-Новостроя». По их мнению, это оптимальная доля крупногабаритного жилья: спрос на просторные квартиры остается невысоким — в основном из-за ограниченности доходов населения.