Сбербанк спрогнозировал снижение рисков для покупателей жилья

Переход от долевого финансирования жилых проектов к проектному снизит риски для покупателей — такое мнение высказали в пресс-службе Сбербанка, сообщает агентство новостей «Москва».

«Введение в действие поправок в закон 214-ФЗ "О долевом строительстве", ужесточающих требования к застройщикам, существенно не повлияет на бизнес Сбербанка, — отметили в пресс-службе. — В банке накоплен огромный опыт проектного финансирования в данной области, и с 2009 года мы не финансируем жилые проекты иным (нецелевым) способом».

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«Переход к проектному финансированию позволит существенно снизить риски строительных проектов в области жилой недвижимости», — подчеркнули в банке.

Минстрой в конце 2017-го начал разрабатывать план-график перехода к проектному финансированию. Первым этапом стало создание фонда защиты прав дольщиков. Вторым станет вступление в силу с 1 июля 2018 года поправок в законодательство о долевом строительстве.

Ряд экспертов полагают, что введение новых правил работы на рынке жилья приведет к резкому сокращению числа застройщиков и росту цен на недвижимость.