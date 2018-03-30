Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Сбербанк спрогнозировал снижение рисков для покупателей жилья

Переход от долевого финансирования жилых проектов к проектному снизит риски для покупателей — такое мнение высказали в пресс-службе Сбербанка, сообщает агентство новостей «Москва».

«Введение в действие поправок в закон 214-ФЗ "О долевом строительстве", ужесточающих требования к застройщикам, существенно не повлияет на бизнес Сбербанка, — отметили в пресс-службе. — В банке накоплен огромный опыт проектного финансирования в данной области, и с 2009 года мы не финансируем жилые проекты иным (нецелевым) способом».

«Переход к проектному финансированию позволит существенно снизить риски строительных проектов в области жилой недвижимости», — подчеркнули в банке.

Минстрой в конце 2017-го начал разрабатывать план-график перехода к проектному финансированию. Первым этапом стало создание фонда защиты прав дольщиков. Вторым станет вступление в силу с 1 июля 2018 года поправок в законодательство о долевом строительстве.

Ряд экспертов полагают, что введение новых правил работы на рынке жилья приведет к резкому сокращению числа застройщиков и росту цен на недвижимость.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Взяли по дешевке
Квартиры в Новой Москве упали в цене. Стоит ли их покупать?
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
16:27 29 марта 2018
Обнародован список новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
16:06 29 марта 2018
В Москве зафиксирован бум спроса на нестандартные квартиры
13:37 29 марта 2018
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
11:24 29 марта 2018
Названы города Подмосковья с реактивно дешевеющим жильем
10:40 29 марта 2018
Россияне стали брать в долг на жилье больше и чаще
09:42 29 марта 2018
Треть населения России нашли в 17 городах