Осужденный за хищения из Фонда Гергиева лишился дорогой квартиры

Росимущество выставило на торги квартиру в столице, конфискованную у семьи Игоря Зотова — бывшего директора и главного бухгалтера Фонда Валерия Гергиева. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Общая площадь жилого помещения — 148 квадратных метров, оно расположено в районе Арбат по адресу: Малый Каковинский переулок, 6. Правообладателем квартиры с двумя гардеробными является супруга Зотова. Стартовая стоимость недвижимости составила 37,7 миллиона рублей.

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Дело в отношении Зотова было возбуждено осенью 2011 года года по заявлению самого дирижера Валерия Гергиева. Расследование завершилось в 2013-м. По итогам судебного разбирательства бывшего главу благотворительного фонда признали виновным в хищении 245 миллионов рублей и приговорили к восьми годам лишения свободы. Как выяснилось, Зотов и его пособник перечислили деньги на счета подконтрольной фирмы, а затем потратили их на приобретение шести квартир и шести машиномест. Недвижимость впоследствии была оформлена на жен фигурантов дела.

Фонд Гергиева основан в 2003 году по инициативе маэстро. Деятельность организации направлена на поддержку юных артистов, музыкальных коллективов и талантливых российских исполнителей.