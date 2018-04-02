Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры

На московском рынке вторичной недвижимости сформировался комплекс факторов, который может привести к резкому оживлению рынка. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Дома».

В числе факторов, влияющих на рынок, рост доступности ипотеки и значительный отложенный спрос: по оценке специалистов «Инком-Недвижимость», за последние три года потребность москвичей в решении жилищных проблем удовлетворена не более чем на 55 процентов. По прогнозу компании, до конца 2018 года в столице вероятно увеличение сделок со вторичной недвижимостью на 50 процентов.

По статистике аналитического центра «Инком-Недвижимость», с начала 2018 года цены на вторичную недвижимость в столице демонстрируют осторожную положительную динамику: в январе прирост составил 0,3 процента, а в феврале — 0,8 процента. При этом количество соглашений о предоплате за вторичные квартиры возросло в компании по отношению к январю-февралю 2017 года на 10 процентов.

По состоянию на начало марта 2018 года самая дешевая вторичная квартира в Москве продавалась за 3,6 миллиона рублей. В такую сумму была оценена «однушка» общей площадью 19 квадратных метров в шестиэтажном доме на Нижней Первомайской улице, район Восточное Измайлово. Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в столице составляет 150-179 тысяч рублей.