Эмигранты устроили бум на российском рынке элитного жилья

В четвертом квартале 2017 года объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью в стране подскочил на 36 процентов, достигнув 122 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Метриум», поступившем в редакцию «Дома» во вторник, 3 апреля.

Аналитики отметили, что это максимальный показатель за всю историю, предыдущий пик был зафиксирован в первом квартале 2014 года, когда россияне перевели на родину для покупки недвижимости 102 миллиона долларов. В первом квартале 2018-го тенденция продолжается, число обращений выросло еще на 21 процент.

За весь 2017 год общий объем таких переводов составил 265 миллионов, это на 12 процентов больше, чем в 2014-м. При этом на протяжении прошлого года динамика была низкой и противоречивой, за исключением четвертого квартала, когда число обращений увеличилось на 32 процента. Больше всего таких заявок пришло от россиян из Великобритании (66 процентов), Германии (23 процента), Соединенных Штатов (9 процентов).

«Всплеск активности наших соотечественников, находящихся за рубежом, совпал по времени с заявлением бизнес-омбудсмена Бориса Титова о подготовке для президента [Владимира] Путина списка предпринимателей, готовых вернуться в Россию», — прокомментировал управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.

4 февраля Титов сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину. О намерении обратиться к президенту по поводу покинувших страну бизнесменов Титов рассказал в начале декабря 2017 года. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — пояснял омбудсмен.