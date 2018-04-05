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Россиянин занялся майнингом и спалил квартиру

Четырехкомнатная квартира в одной из девятиэтажек Северска, города-спутника Томска, пострадала от пожара. В квартире находилось две майнинговых фермы. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на специальное управление федеральной противопожарной службы № 8 МЧС России в Северске.

Хозяева квартиры покинули ее до приезда пожарных, соседи по дому были эвакуированы сотрудниками МЧС. «Очаг пожара находился на подоконнике, где в ходе проверки инспектором отдела федерального госпожнадзора были обнаружены обгоревшие остатки так называемой фермы для майнинга, применяющейся для добычи криптовалюты (например, биткоина). Подобная ферма была установлена также и в другой комнате», — приводит агентство цитату представителей МЧС.

В результате пожара выгорели одна из комнат и лоджия четырехкомнатной квартиры. Полностью уничтожена огнем одна из майнинговых ферм. Причина возгорания устанавливается.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей, в комплекс устройств входят видеокарты. Такой способ значительно увеличивает нагрузку на сеть, кроме того, в помещении сильно нагревается воздух.

Случаи возгорания квартир, в которых расположены майнинговые фермы, регулярно фиксируются в российских городах. Распространенная причина пожаров — короткое замыкание проводки. Такой инцидент, например, произошел в феврале 2018 года в Томске.

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