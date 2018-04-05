В Киеве задумались о запрете алкоголя и табака в детских игровых комнатах

Киевские парламентарии согласовали проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи и употребления алкоголя и табака на территории детских игровых комнат. Об этом сообщается на сайте Киеврады.

Проект предлагает законодательно определить понятие «детская игровая комната» и запретить продажу и употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования. Такие изменения предлагается внести в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Глава комиссии постоянной комиссии Киевской рады по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко отметила, что торговые центры часто устанавливают точки продажи алкоголя на виду у детей, поскольку в законодательстве нет понятия «детская игровая комната».

«При таких условиях дети воспринимают употребление алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вред. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение», — подчеркнула Старостенко.

Осенью 2017 года Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери среди украинских военнослужащих болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности. «К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — отметил Полторак.