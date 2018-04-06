В Москве нашли недостроенную квартиру за 427 миллионов рублей

Средняя цена квадратного метра новостроек премиум-класса в Москве составила по итогам первого квартала 2018 года 426 тысяч рублей, что на 2,2 процента выше показателя предыдущего периода. Такие данные содержатся в исследовании компании «Метриум», поступившем 6 апреля в редакцию «Дома».

Максимальная цена метра элитного жилья отмечена в Мещанском районе, минимальная — в районе Фили-Давыдково. Показатели составили 610,6 и 229,9 тысячи рублей соответственно. Средний бюджет покупки квартиры премиум-класса составил 44,5 миллиона рублей, это на 5,3 выше, чем кварталом ранее.

Средний бюджет покупки однокомнатной элитной квартиры составил 19,6 миллиона рублей, что на 6,8 процента выше, чем кварталом ранее. Бюджет покупки двухкомнатной квартир вырос на 5,6 процента до уровня в 33 миллиона рублей, трехкомнатной — на 8,4 процента до уровня 48,8 миллиона рублей. Многокомнатные квартиры в среднем по рынку подешевели на 7.7 процента, средний бюджет покупки достиг 82,1 миллиона рублей.

В тройку самых дорогих предложений первого квартала 2018 года на премиальном рынке вошли квартира в ЖК Резиденция «Монэ» (284,1 миллиона рублей за 280,2 квадратного метра), ЖК «Вишневый сад» (332,1 миллиона рублей за 247 квадратных метров) и «Нескучный HOME&SPA» (427,3 миллиона рублей за 471,1 квадратного метра).

Минимальные бюджеты покупки отмечены в ЖК Prime Park (7,4 миллиона рублей за 40,2 квадратного метра), CITY PARK (9,1 миллиона рублей за 33,7 квадратного метра) и квартале JAZZ (9,7 миллиона рублей за 35,68 квадратного метра).

Согласно опубликованным в марте 2018 года данным Knight Frank, Москва занимает 15 место в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. За год российская столица опустилась в этом списке на две позиции. Лидерство в рейтинге удерживает Монако.