Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем

В Ванинском районе Хабаровского края суд постановил изъять в пользу государства здание и земельный участок в поселке Октябрьский, проданные запрещенной в Российской Федерации религиозной организацией «Свидетели Иеговы» местному жителю. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, «Свидетели Иеговы» продали дом общей площадью около 156 квадратных метров и земельный участок в 800 квадратных метров одному из жителей Октябрьского. Сумма сделки составила 1,7 миллиона рублей.

При этом к моменту заключения сделки указанная организация уже получила предупреждения о недопустимости осуществления какой-либо деятельности на территории России. Верховным судом рассматривалось административное дело о ее ликвидации. По закону, имущество ликвидируемого религиозного объединения должно быть передано в собственность государства.

Таким образом, констатировали в прокуратуре, сделку необходимо признать недействительной. Суд с позицией прокуроров согласился: договор о продаже недвижимости аннулирован, житель лишен права собственности на приобретенные дом и участок. Они будут переоформлены в собственность РФ.

Двумя днями ранее в Петрозаводске суд признал недействительным договор о передаче финскому объединению «Свидетели Иеговы» нежилого помещения в городе.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В апреле 2017-го Верховный суд России признал его экстремистским, ликвидировал и запретил деятельность группы на всей территории страны.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Стены зла
Самые необычные здания Третьего рейха: от арийского Хогвартса до Колизея Гитлера
Отвал башки
Эти виды заставляют визжать от страха и замирать от восторга
19:02 5 апреля 2018
В Киеве задумались о запрете алкоголя и табака в детских игровых комнатах
13:44 5 апреля 2018
На месте сгоревшей «Зимней вишни» отказались строить новый ТЦ
11:56 5 апреля 2018
Обвал спроса и цен на дачи зафиксировали в Подмосковье
13:51 4 апреля 2018
Названы курорты России с дешевым жильем на майские праздники
13:14 4 апреля 2018
Подмосковная ЦКАД внезапно подорожала на 13 миллиардов рублей
11:58 4 апреля 2018
У «Свидетелей Иеговы» отобрали недвижимость в Петрозаводске