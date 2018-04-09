Самую дешевую съемную квартиру Москвы нашли в Перово

Минимальная ставка аренды квартир в Москве в начале апреля 2018 года зафиксирована на уровне 20 тысяч рублей, что на тысячу меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в материалах компании «Инком», поступивших 9 апреля в редакцию «Дома».

Зв 20 тысяч рублей можно снять квартиру на пятом этаже пятиэтажки в десяти минутах от станции метро «Перово». Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой. На втором месте в рейтинге самых недорогих квартир «однушка» на Бескудниковском бульваре, в семи минутах транспортом от метро «Петровско-Разумовская«. Жилье находится на восьмом этаже девятиэтажки. В этом же бюджете можно снять однокомнатную квартиру в 15 минутах транспортом от метро «Речной вокзал». Квартира расположена на четвертом этаже 17-этажного дома.

На четвертом месте в рейтинге (24 тысячи рублей в месяц) однокомнатная квартира после свежего косметического ремонта в пятиминутной транспортной доступности от метро «Рязанский проспект«, на пятом (25 тысяч рублей в месяц) — «однушки» в пяти минутах транспортом от «Профсоюзной» и в десяти минутах пешком от станции метро «Зябликово».

Согласно ранее опубликованным данным, средняя стоимость аренды жилья в Москве в середине марта 2018 года составила 43 тысячи рублей в месяц. Минимальный ценник зафиксирован в локациях, расположенных за пределами МКАД, а также в трех районах «старой» Москвы: Капотне, Западном и Восточном Бирюлеов.