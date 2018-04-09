Квадратный метр жилья в Москве оценили в 3,4 миллиона рублей

Совокупная стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве по состоянию на начало второго квартала 2018 года составила более 767 миллионов долларов, или 433 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах индекса PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index), подготовленного компанией Savills. Материалы есть в распоряжении «Дома».

52 процента предложения самых дорогих столичных квартир, по данным Savills, приходится на вторичный рынок, 48 процентов относятся к рынку новостроек. При этом наибольшая концентрация квартир из первой сотни по стоимости наблюдается на Остоженке (32 лота), Партиарших прудах (29 лотов), а также в районах Арбат и Тверской (по 10 лотов).

Все квартиры из PCM TOP-100 расположены в 42 жилых комплексах. Средняя цена квадратного метра в квартирах из первой сотни составляет 34,4 тысячи долларов (около 2 миллионов рублей). Максимальная цена метра — 56 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей). Такой показатель отмечен в доме Nabokov в Курсовом переулке. В десятку самых дорогих домов вошли также дом на Малой Бронной, 15, ЖК Grand-Prix House в Бутиковском переулке, дом в Брюсовом переулке, 19, гостиница «Москва», дома в Гранатном переулке, 6, Хилковом переулке, 5 и Большом Козихинском переулке, 13-15, ЖК Noble Row в Коробейниковом переулке, а также дом на Большой Никитской, 45.

Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры России. Она также расположена в Москве и стоит два миллиарда рублей. Лот находится в элитном доме в Гранатном переулке около станции метро «Тверская». Апартаменты не отремонтированы и не меблированы.