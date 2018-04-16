Фальшивого судебного пристава поймали на продаже воображаемого жилья

В Ижевске задержана местная жительница, которая, представляясь сотрудником службы судебных приставов, в 2016 году убедила другую горожанку передать ей 64,5 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное информагентство «Аргументы в Ижевске».

Предполагаемая мошенница взяла деньги в качестве аванса, который якобы предназначался для приобретения нескольких автомобилей, квартиры и коттеджа по цене существенно ниже рыночной. Сначала женщина сообщила жертве о том, что является сотрудником службы судебных приставов и может оказать содействие в приобретении квартиры и автомобиля на очень выгодных условиях. Получив согласие на сделку, она взяла в качестве платы за оформление документов 7,5 тысячи рублей.

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Вечером того же дня лже-пристав снова позвонила той же женщине и предложила ей купить с большой скидкой еще два автомобиля. Жертва снова согласилась на сделку и передала еще 7 тысяч рублей на сопутствующие расходы.

На следующий день обвиняемая снова связалась с той же женщиной и предложила ей приобрести коттедж. Получив отказ, она не отступилась и продолжила убеждать жертву в необходимости заключения выгодной сделки, что удалось сделать через несколько дней. Аванс якобы за посредничество в приобретении коттеджа составил 50 тысяч рублей. Затем обвиняемая перестала выходить на связь.

По сведениям регионального информагентства, ранее обвиняемая действительно работала судебным приставом-исполнителем в одном из районных отделов Ижевска. На момент совершения преступления на ней уже числилось две судимости за аналогичные преступления. Сейчас женщина задержана и обвиняется в мошенничестве, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В марте 2018 года сообщалось о том, что на московском рынке аренды жилья зафиксирован новый всплеск активности мошенников-псевдориелторов, нелегально использующих бренды известных агентств недвижимости. За последний год число граждан, пострадавших в столице от противоправной деятельности агентов-аферистов, увеличилось в полтора раза.