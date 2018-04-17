Петербургская прокуратура нацелилась на квартиру со стеклянной полочкой

Прокуратура Петербурга выступила заказчиком электронного аукциона на приобретение квартиры площадью не менее 49 квадратных метров. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из размещенной на площадке электронного аукциона документации, квартира должна располагаться в кирпичном, монолитном или железобетонном доме не ранее 2014 года постройки, в Московском, Фрунзенском, Красногвардейском или Кировском районах Петербурга. В числе обязательных требований к жилью — чистовая отделка, облицованные плиткой ванная и санузел, наличие в ванной комнате светильника, зеркала и стеклянной полочки.

Максимальный размер средств, выделяемых на покупку квартиры из федерального бюджета, по условиям конкурса составляет 4,949 миллиона рублей. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 3 мая 2018 года, сам конкурс пройдет 7 мая. В качестве срока поставки товара указывается июль 2018 года.

В марте 2018 года управление по жилищным вопросам мэрии Новосибирска разместило на сайте госзакупок информацию о конкурсе на снос дома, который был уничтожен пожаром в 2014 году.