Названо лучшее гражданство мира

По итогам 2017 года первое место в списке стран с наиболее ценным гражданством заняла Франция. Россия показала лучший результат среди стран СНГ. Индекс гражданств мира в пятницу, 20 апреля, предоставили «Дому» составители — компания The Henley & Partners и профессор Димитрий Коченов.

Исследователи дали оценку 209 гражданствам мира по таким показателям, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, возможность безвизового проживания и работы в других странах.

Уровень ценности французского паспорта составил 81,7 процента. Германия — лидер прошлогодних рейтингов — получила 81,6 процента и опустилась на второе место. В первую десятку списка также попали Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария и Австрия (восьмую и девятую позиции разделили по две страны).

Государствами с наименее привлекательным гражданством стали Афганистан (уровень ценности паспорта — 14,6 процента) и Сомали (13,4 процента).

Материалы по теме В поход за евро Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС

Разрешите откланяться Какие страны заставляют своих граждан получать выездные визы

Россия показала лучший результат среди стран СНГ. В 2017-м российское гражданство получило 40,5 процента — на 0,8 процента больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге Россия разделила 63-е место с республикой Палау. За пять лет показатель российского гражданства улучшился на 3,5 процента.

Грузия и Украина стали странами, где за год рост ценности гражданства был наиболее заметным. Они поднялись в рейтинге на 20 и 19 позиций соответственно. Основная причина — получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

«Из-за конфронтации с другими странами Россия вряд ли сильно улучшит свои показатели в рейтинге следующего года, — отмечают авторы исследования. — В ближайшее время ни одна из ведущих стран мира не предоставит россиянам безвизовый въезд даже для коротких посещений, не говоря уже о бесплатных визах и автоматических разрешениях на работу. Отсутствие таких перспектив негативно отличает Россию от подавляющего числа бывших советских республик».

Ранее сообщалось, что ценность российского заграничного паспорта за 2017 год поднялась на три строчки — до 48-го места в рейтинге The Henley & Partnerts. Среди государств бывшего СССР Россия разделила в списке второе место с Молдавией.