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Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля

Ослабление рубля и обострение политической обстановки в мире спровоцировали отток покупателей со вторичного рынка московской недвижимости. Об этом сообщается в материалах компании «Инком-Недвижимость», поступивших в редакцию «Дома» в понедельник, 23 апреля.

В марте и первой половине апреля сегмент вторичного жилья Москвы недосчитался примерно 15 процентов покупателей, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок. Во второй половине апреля тенденция сохраняется.

«В наши прогнозы относительно значительного роста покупательской активности в сравнении с предыдущим годом вносят коррективы внешнеполитические события: усугубление военного конфликта в Сирии, продолжающееся ухудшение отношений между Россией и странами Запада, высылка российских дипломатов и т.д., — пояснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. — Они повлекли за собой негативные изменения в экономической сфере: введение новых санкций против России, скачки курса валют, падение котировок российских компаний».

Ранее эксперты компании сообщали о том, что нестабильные финансовые условия мотивировали продавцов недвижимости в Москве снять с реализации свои квартиры и выставить их на рынок аренды. По статистике «Инкома», 35 процентов столичных квартир, сдаваемых внаем в 2018 году, изначально были выставлены на продажу. Затем эти лоты находились в двойной экспозиции, на рынке аренды и на вторичном рынке одновременно, а к началу второго квартала 2018 года две трети собственников этих объектов приняли решение отказаться от продажи и просто сдавать свои квартиры.
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