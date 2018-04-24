Приставы притворились покупателями коттеджа и сорвали переезд должника в Анапу

В Ярославле судебные приставы арестовали имущество должника, который выставил на продажу свой загородный дом, чтобы переехать в Анапу. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ярославской области.

По информации УФССП, мужчина игнорировал имеющийся у него долг в размере 200 тысяч рублей. Должник нигде не работал, не предпринимал попыток трудоустроиться и не обращался в центр занятости по месту жительства. Загородный дом мужчина выставил на продажу за 14 миллионов рублей, чтобы переехать в Анапу, где достраивается также принадлежащая ему гостиница.

Чтобы встретиться с должником, судебные приставы притворились заинтересованными в покупке дома. Договорившись о просмотре недвижимости, приставы вошли в коттедж и арестовали имущество, включая бытовую технику и мебель. Должнику вынесен запрет на регистрационные действия с имуществом, а если он продолжит игнорировать необходимость погашения долга, имущество будет реализовано с торгов. «Да и казачье общество, в котором состоит должник, не одобрит поступков казака», — отмечается в сообщении УФССП.

В России распространены ситуации, когда имеющие задолженность граждане не задумываются об этом до момента, когда решают распорядиться своей недвижимостью. Так, в марте жительница Магадана пыталась продать свою квартиру, но ей помешало вынесенное ранее решение суда о запрете на совершение регистрационных действий в отношении половины недвижимости. Причиной запрета стала крупная задолженность за ЖКХ.