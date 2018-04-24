Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Приставы притворились покупателями коттеджа и сорвали переезд должника в Анапу

В Ярославле судебные приставы арестовали имущество должника, который выставил на продажу свой загородный дом, чтобы переехать в Анапу. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Ярославской области.

По информации УФССП, мужчина игнорировал имеющийся у него долг в размере 200 тысяч рублей. Должник нигде не работал, не предпринимал попыток трудоустроиться и не обращался в центр занятости по месту жительства. Загородный дом мужчина выставил на продажу за 14 миллионов рублей, чтобы переехать в Анапу, где достраивается также принадлежащая ему гостиница.

Чтобы встретиться с должником, судебные приставы притворились заинтересованными в покупке дома. Договорившись о просмотре недвижимости, приставы вошли в коттедж и арестовали имущество, включая бытовую технику и мебель. Должнику вынесен запрет на регистрационные действия с имуществом, а если он продолжит игнорировать необходимость погашения долга, имущество будет реализовано с торгов. «Да и казачье общество, в котором состоит должник, не одобрит поступков казака», — отмечается в сообщении УФССП.

В России распространены ситуации, когда имеющие задолженность граждане не задумываются об этом до момента, когда решают распорядиться своей недвижимостью. Так, в марте жительница Магадана пыталась продать свою квартиру, но ей помешало вынесенное ранее решение суда о запрете на совершение регистрационных действий в отношении половины недвижимости. Причиной запрета стала крупная задолженность за ЖКХ.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Стены зла
Самые необычные здания Третьего рейха: от арийского Хогвартса до Колизея Гитлера
Отвал башки
Эти виды заставляют визжать от страха и замирать от восторга
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
19:29 24 апреля 2018
Англичанка стала бомжом из-за любви к чужим свадьбам
11:41 23 апреля 2018
Самые дешевые дачи нашли в краю оленеводов
11:52 20 апреля 2018
Понравившийся Лукашенко дом выставили на продажу
15:41 19 апреля 2018
«Футбольные» арендаторы начали сметать коттеджи по 150 тысяч долларов
14:49 19 апреля 2018
Названы российские курорты с реактивно дорожающим жильем
11:09 19 апреля 2018
В Сочи сгорел дом известного хирурга