Дешевую ипотеку назвали ошибкой

Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева назвала ошибкой развитие в России рынка дешевого жилья за счет повышения доступности ипотеки. Об этом сообщает Rambler News Service.

По словам эксперта, в каждой стране есть существенная доля населения — 30-50 процентов, неспособная купить недвижимость по рыночной цене. «Продолжение лозунга "Даешь ипотеку" — сейчас это уже ошибка. Ни в одной стране мира не выстроены жилищные отношения на доступности ипотеки», — заявила Косарева.

Жилье в комфортной среде не может быть доступным, добавила она, поэтому необходимо сделать выбор: строить либо дешевую недвижимость, либо ограниченно доступную, но в благоприятном окружении.

Эксперт также указала на необходимость развития в России рынка арендного жилья.

По данным ипотечного регулятора «Дом.рф» и консалтинговой компании Frank RG, в марте 2018-го объем выдачи ипотеки в России увеличился на 65-70 процентов по сравнению с показателем за первый весенний месяц 2017-го. Всего в первом квартале текущего года в стране выдали жилищных кредитов на сумму около 600 миллиардов рублей — на 85 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.