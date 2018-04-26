Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Друг задолжавшей за жилье россиянки избил хозяина квартиры и забрал у него еду

В Якутии раскрыт грабеж, совершенный в отношении местного жителя — инвалида по слуху. Выяснилось, что преступление совершил друг девушки, снимавшей квартиру у инвалида и задолжавшей квартплату. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

В обеденное время молодой человек постучал в квартиру, где жил инвалид. Дверь открыла супруга потерпевшего, по ее словам, визитер ворвался в квартиру, нанес хозяину несколько ударов, после чего забрал и унес с собой сотовый телефон и продукты питания.

Как установили оперативники, причиной инцидента стала жалоба девушки подозреваемого. Она арендовала комнату в квартире инвалида и вовремя не внесла оплату, из-за чего произошел конфликт с хозяевами, и съемщице пришлось съехать. Девушка пожаловалась своему другу, который решил защитить ее интересы.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Конфликты между хозяевами и съемщиками жилья из-за оплаты время от времени приводят к неожиданным последствиям, в том числе перерастают в грабежи или кражи. Так, в марте 2018 года сотрудники полиции Гусь-Хрустального задержали местного жителя, самовольно забравшего из квартиры, которую он арендовал, хрустальные изделия общей стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина решил таким образом отомстить хозяйке жилья, принудившей его к выселению.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Деньги вперед
Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Чужая поляна
Квартиры у Черного моря подешевели до предела. Пора брать?
Двойное дно
Почему дешевые московские апартаменты хуже квартир
20:09 26 апреля 2018
Жилье в московских небоскребах подешевело
13:57 26 апреля 2018
Управдома поймали на растрате 100 миллионов рублей из платежей за ЖКХ
13:56 26 апреля 2018
Жительница Пензы обнаружила дома спящих незнакомцев
11:20 26 апреля 2018
«Голое» жилье стало лидером спроса в Подмосковье
09:35 26 апреля 2018
Два многоквартирных дома «заминировали» в Подмосковье
22:44 25 апреля 2018
Влюбленные решили устроить свидание в квартире зэков и сожгли ее