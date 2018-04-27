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Жилье в Москве подорожало впервые за три года

В начале весны 2018-го стоимость вторичного жилья в Москве продемонстрировала рост по сравнению с показателями годичной давности — впервые с декабря 2015-го. Об том свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в «Дом» в пятницу, 27 апреля.

По данным аналитиков, в настоящий момент квадратный метр подержанных квартир в городе в среднем стоит 283,5 тысячи рублей. Среднее значение стоимости «квадрата» за весь 2017 год составляло 282,8 тысячи рублей (в 2016 году — 304,3 тысячи рублей).

«По итогам первого квартала 2018-го на рынке вторичного жилья уменьшение стоимости остановилось», — констатируют эксперты.

Динамика цен в разных сегментах вторичного рынка жилья отличается, подчеркивают они. Так, за первые три месяца текущего года квадратный метр квартир экономкласса подорожал на полпроцента, до 164,6 тысячи рублей. В сегменте комфорт-класса, наоборот, метр подешевел почти на три процента, до 250 тысяч рублей. В бизнес-класса отмечен рост цены на 0,4 процента, до 386 тысяч рублей за «квадрат».

В среднем неновая квартира экономкласса в Москве сейчас стоит 7,9 миллиона рублей, комфорт-класса — 17,8 миллиона рублей, подсчитали в «Азбуке Жилья». За жилье бизнес-класса придется выложить 43,8 миллиона рублей.

Ранее аналитики агентства «ИНКОМ» заявляли, что ослабление рубля и обострение политической обстановки в мире спровоцировали отток покупателей с московского рынка недвижимости. По их оценке, в марте и первой половине апреля сегмент вторичного жилья недосчитался примерно 15 процентов покупателей, отложивших подписание договоров на неопределенный срок.
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