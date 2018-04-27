Три черепа нашли на стройке в Москве

Останки трех человек найдены во время ландшафтных работ на севере столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, три человеческих черепа в одеяле были обнаружены на территории строительной площадки, расположенной напротив жилого дома на улице Большой Академической. Их откопали рабочие.

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В ходе осмотра черепов эксперты увидели повреждения, дающие основания полагать, что смерть людей могла носить криминальный характер. В Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве нескольких лиц. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В ноябре 2016-го на стройке стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге обнаружили труп гражданина КНДР. Полицейские внешних признаков насильственной смерти не выявили. 47-летний кореец работал по найму в петербургской строительной организации ООО «Тэ Сом».