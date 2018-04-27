Прохоров подаст иск к Навальному из-за расследования о покупке виллы в Италии

Глава «Онэксим» Михаил Прохоров планирует подать иск в суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Бизнесмен счел клеветой обнародованное фондом расследование о покупке виллы в Италии у вице-премьера России Александра Хлопонина. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Сделка была абсолютно прозрачной. Утверждение Навального о взятке — ложь. Будем подавать иск за клевету», — сообщил агентству представитель «Онэксим». Раскрыть детали иска он отказался.

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Ранее ФБК опубликовал материал, в котором покупку виллы Хлопонина Прохоровым за 35,5 миллиона евро авторы называют «взяткой».

Хлопонин в 2017 году заработал 2,9 миллиарда рублей — это рекордный задекларированный доход члена российского правительства за всю историю его существования. Большую часть дохода обеспечила именно продажа недвижимости в Италии. По оценке «Би-би-си», вице-премьер реализовал дом за 2,89 миллиарда рублей (44 миллиона евро). Риелторы, впрочем, сочли эту цену завышенной — по их мнению, дом стоит 15-20 миллионов евро.