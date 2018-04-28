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Названы курорты Крыма с самым дешевым жильем

Средняя стоимость домовладения на основных курортах Крыма составляет 12,7 миллиона рублей, за последний год показатель снизился на 1,5 процента. Об этом сообщается в материалах «Мир Квартир», которые есть в распоряжении «Дома».

Пятерку курортов с самыми дорогими частными домами формируют населенные пункты Южного берега Крыма. Ценовой максимум отмечается в Ялте, где среднестатистический дом стоит 23,97 миллиона рублей. При этом в городе можно приобрести и более скромное жилье — в частности, за 4 миллиона рублей на продажу выставлен двухэтажный дом площадью 49 квадратных метров.

Второе и третье места по дороговизне жилья среди курортов Крыма занимают Гурзуф и Алушта (средняя стоимость дома — 19,74 и 19,07 миллиона рублей соответственно). Кроме того, в пятерку входят Алупка и Массандра, средняя стоимость домовладения в этих населенных пунктах находится в пределах 17,8-18,3 миллиона рублей.

Самым дешевым городом Крыма остается Керчь, где средняя стоимость дома составляет 4 миллиона рублей. В числе курортов полуострова с минимальными ценами на жилье Бахчисарай, Саки, Феодосия и Евпатория. Средняя стоимость домовладений в этих городах находится в пределах 5,2-7,5 миллиона рублей.

«В негласном соревновании между черноморскими курортами крымским городам все еще удается опережать по ценам Краснодарский край, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир». — При этом уровень строительства и инфраструктуры в Краснодарском крае заметно выше. Третий год подряд ценники в Крыму последовательно снижаются, а в Краснодарском крае растут».

Согласно ранее опубликованным данным ЦИАН, в число городов Крыма, где зафиксированы самые дешевые предложения по покупке квартир, входят Севастополь, Коктебель и Алушта. Квартиру в этих городах можно купить по цене от 1,3 миллиона рублей. В таком бюджете, как правило, выставляются на продажу студии площадью от 12 до 20 квадратных метров.
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