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В Шереметьево открыли новый пассажирский терминал

В московском аэропорту Шереметьево утром 3 мая начал работу новый пассажирский терминал — Шереметьево-1 (В). Об этом сообщает портал Travel.ru.

В течение мая комплекс начнет полностью или частично обслуживать рейсы 12 направлений. Официальное открытие терминала, построенного на месте старого аэровокзала, намечено на 7 июня.

По информации, размещенной на официальном сайте Шереметьево, первый борт отправился из нового терминала в Саратов сегодня в 09:55.

Проект развития Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево, в рамках которого заработал терминал B, подмосковные власти согласовали в 2016 году. Изначально планировалось, что новый пассажирский комплекс откроется на месте демонтированного аэровокзала Шереметьево-1 к началу 2018-го. Согласно проекту, терминал В ежегодно сможет принимать 20 миллионов пассажиров и будет обслуживать внутренние воздушные перевозки.
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