Названы города России с самыми дорогими «футбольными» квартирами

Максимальные цены на посуточную аренду квартир в период ЧМ-2018 среди принимающих мундиаль населенных пунктов России зафиксированы в Калининграде, Москве и Саранске. Об этом говорится в исследовании аналитиков портала «Мир Квартир», поступившем 3 мая в редакцию «Дома».

Разброс ставок посуточной аренды в период Чемпионата мира по футболу в Калининграде составляет от 12 до 100 тысяч рублей, в Москве и Саранске — от 15 до 100 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону ставки варьируются от 12 до 70 тысяч рублей, в Самаре — от 15 до 60 тысяч, в Нижнем Новгороде — от 10 до 60 тысяч.

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Снять жилье в Сочи болельщики ЧМ-2018 смогут, заплатив от шести до 50 тысяч рублей за сутки, в Екатеринбурге — от восьми до 60 тысяч. Самые скромные ставки аренды «футбольных» квартир — от пяти тысяч рублей за ночь — зафиксированы в Волгограде и Санкт-Петербурге. Максимальное значение показателя в этих городах составляет 30 и 35 тысяч рублей в сутки соответственно.

«Возможность заработать на аренде в городах мундиаля есть у многих собственников жилья, — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир Квартир". — Больше всего на стоимость влияет его расположение: чем квартира ближе к арене, тем дороже сдается. Самая высокая вероятность сдачи — у владельцев двух- и трехкомнатных квартир рядом со стадионами и в центральной части города».

Ростуризм ранее подготовил памятку для собственников жилья, которые хотят сдать квартиры в аренду во время чемпионата. Документом, в частности, предписывается, что сдаваемое жилье должно быть чистым, а все бытовое оборудование — исправным. Владельцам квартир напомнили, что арендаторов необходимо регистрировать, и посоветовали не сильно завышать цены.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.