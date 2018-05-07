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«Почта России» потратит три миллиарда рублей на недвижимость

Государственная компания «Почта России» планирует приобрести административно-складские объекты вблизи аэропорта Внуково. Тендер на покупку уже объявлен, цена контракта — 3,16 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Всего оператору нужно не менее четырех зданий, в них будет размещен сортировочный центр. Комплекс должен находиться не далее 15 километров от функционирующего логистического комплекса «Внуково» и не далее пяти километров от автомагистралей федерального значения.

По данным агентства, «Почта России» рассчитывает ввести приобретенные здания в эксплуатацию осенью текущего года. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.

Согласно материалам консалтинговой компании CBRE, имеющимся в распоряжении «Дома», в настоящее время в Москве и области незанятыми остаются порядка 10 процентов качественных складских площадей, или около миллиона квадратных метров. В первом квартале в регионе купили и арендовали около 402 тысяч квадратных метров складов — в 2,2 раза больше, чем за январь-март 2017-го.
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