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В Москве построят горнолыжный курорт

Горнолыжный комплекс и около 100 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 17 тысяч «квадратов» жилья, планируется возвести в поселении Краснопахорское на присоединенных столичных территориях. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Общая площадь застройки составит 115 гектаров. По словам Княжевской, проектом предусмотрено строительство горнолыжного комплекса с объектами обслуживания площадью 5,6 тысячи квадратных метров, административно-деловых зданий площадью более 82 тысяч «квадратов» и индивидуальных жилых домов на 17 тысяч метров.

Возводить горнолыжный комплекс будут около существующего спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра».

Ранее сообщалось, что при строительстве горнолыжных спусков в Московском регионе планируется использовать грунт, оставшийся от прокладки метро.
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