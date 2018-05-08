В Москве построят горнолыжный курорт

Горнолыжный комплекс и около 100 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 17 тысяч «квадратов» жилья, планируется возвести в поселении Краснопахорское на присоединенных столичных территориях. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

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Общая площадь застройки составит 115 гектаров. По словам Княжевской, проектом предусмотрено строительство горнолыжного комплекса с объектами обслуживания площадью 5,6 тысячи квадратных метров, административно-деловых зданий площадью более 82 тысяч «квадратов» и индивидуальных жилых домов на 17 тысяч метров.

Возводить горнолыжный комплекс будут около существующего спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра».

Ранее сообщалось, что при строительстве горнолыжных спусков в Московском регионе планируется использовать грунт, оставшийся от прокладки метро.