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Назван самый популярный город для празднования Дня Победы

Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов-героев по популярности у туристов, арендующих жилье на День Победы. Об этом свидетельствуют материалы арендного сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом».

В топ-10 также попали Севастополь, Москва, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и белорусские Брест и Минск. Список составлен на основе данных о бронировании гостиниц и квартир в период с 8 по 9 мая.

По данным аналитиков, в Санкт-Петербурге в праздничный выходной туристы потратят на проживание менее трех тысяч рублей в сутки, а в Севастополе — менее двух тысяч.

В Tvil.ru также составили топ-10 российских городов воинской славы, популярных у туристов в праздник. В него вошли Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров, Туапсе и Ростов-на-Дону.

В начале мая на официальном сайте Минобороны заработал мультимедийный раздел, в котором раскрыты подробности предстоящих военных парадов, посвященных Дню Победы, в российских городах. Материал представлен в виде инфографики. Отдельная страница раздела посвящена главному параду, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
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