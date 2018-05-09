Москва осталась без дешевых квартир

В Москве сейчас выставлено на продажу менее тысячи вторичных квартир по цене до пяти миллионов рублей. Полтора года назад таких объектов было в два раза больше, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в «Дом» в среду, 9 мая.

Как отмечают аналитики, «вымыванию» недорогих подержанных квартир способствовало резкое увеличение спроса в этом сегменте рынка недвижимости: в период с конца 2016-го по весну 2018-го популярность самых дешевых лотов выросла на 50 процентов.

В настоящее время доля объектов по цене до пяти миллионов на вторичном рынке жилья не превышает трех процентов, всего их продается около 930-ти, подсчитали риелторы.

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«Более того, если год назад с дисконтом реализовывалось подавляющее большинство наиболее бюджетных объектов — свыше 90 процентов, а скидки в среднем составляли 15 процентов, то сейчас практически все сделки в указанном сегменте проходят без дисконта, при этом средние сроки экспозиции наиболее привлекательных объектов укладываются в две недели», — говорится в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что ослабление рубля и обострение политической обстановки в мире спровоцировали отток покупателей со вторичного рынка московской недвижимости. В марте и первой половине апреля рынок недосчитался примерно 15 процентов клиентов, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок.